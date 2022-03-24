Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar kamerada

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Elazığ'da Kentte soğuk ve yağışlı hava, yurttaşların yanı sıra sokak hayvanlarını da etkiledi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 12:25

Alacakaya ilçesinde yağmurdan ıslanan ve üşüdükleri görülen 2 kedi ile 1 köpeğin birbirlerine sokulduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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