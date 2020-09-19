Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
İstanbul Başakşehir'de yaşadığı sitenin etrafındaki sokak hayvanlarını besleyen bir kadın iki erkeğin saldırısına uğradı. Saldırganlar, gözaltına alındıktan sonra, ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. Kadının darp edildiği ana ilişkin görüntüler çevrede bulunan bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre boş arazideki sokak hayvalarını besleyen T.M. isimli kadın aynı arazide bir bölgeyi sahiplenerek hobi bahçesi haline getiren ve iddiaya göre çevredeki hayvanlardan rahatsız olan baba ve kızının saldırısına uğradı.
Emniyet ekipleri tarafından konuya ilişkin yapılan araştırmalarda TM. isimli kadına hakaret ve tehdit eden şahısların Abdülcelil A. ve Nurcan A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki şahıs adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
Kadının darp edildiği ana ilişkin görüntüler çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
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