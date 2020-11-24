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Sokak röportajı gündem oldu... "Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz"

Hükümeti ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren vatandaşın röportajı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2020 Salı, 13:27

Zeyrek isimli Youtube kanalında yayınlanan röportajda, vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'reform' söylemini, hükümetin yatırımlarını ve politikalarını eleştiriyor. 

"Bu memleketi soyan ve soydurtanların Allah belasını versin" diyen vatandaş, muhabire "Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz" ifadelerini kullandı. 

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