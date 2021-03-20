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Sokak röportajında olay! Ortalık böyle karıştı

İlave TV’nin sokak röportajında söze atlayan bir kişi röportajı yapan Arif Kocabıyık'a küfür ve hakaretlerde bulundu. Diğer vatandaşlar Kocabıyık'ı alandan uzaklaştırırken röportaj o anlarda kesildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 09:42

İlave TV’nin sokak röportajında gerginlik yaşandı. Ekonomik kriz ve Türkiye’deki gelişmelerin konulduğu röportajda kavga çıktı. İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık'a röportaj yaptığı sırada bir kişi gelerek hakaret ve küfür etti. Hakaretlerin sürdüğü anlarda röportaj kesildi.

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