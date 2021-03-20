Sokak röportajında olay! Ortalık böyle karıştı

20 Mart 2021 Cumartesi, 09:42

İlave TV’nin sokak röportajında gerginlik yaşandı. Ekonomik kriz ve Türkiye’deki gelişmelerin konulduğu röportajda kavga çıktı. İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık'a röportaj yaptığı sırada bir kişi gelerek hakaret ve küfür etti. Hakaretlerin sürdüğü anlarda röportaj kesildi.