Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu
Adana'da sokakta yürüyen Y.G. (29), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan Y.G. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, gece geç saatlerde Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Başına kurşun isabet eden Y.G., kanlar içinde yere yığıldı. Y.G.’yi vuran şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.G., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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