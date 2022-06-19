Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
Şişli'de eşi olduğu iddia edilen kişiye tokat atan kişi, yurttaşlar tarafından ara sokakta darbedildi.
Kadıköy'de geçtiğimiz pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir kadın kaldırımda yürüdüğü esnada eşi olduğu iddia edilen kişi, kendisine sert bir şekilde tokat attı.
Neye uğradığını şaşıran kadın bir süre durduktan sonra yoluna devam ederken, kadını tokatladığını gören yurttaşlar ise tepki gösterdi. Kadına saldıran kişinin peşini bırakmayan yurttaşlar, tokat atan kişiyi ara sokakta darbetti. Daha sonra kadın ve eşi olduğu iddia edilen şahıs, başka yönlere doğru yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
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