Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı
Son dakika gelişmesi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti, balistik füze saldırısının hedefi oldu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde gece saat 01.00'de patlama sesleri yankılandı.
IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’i hedef alan saldırıda 12 balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin Irak dışından, ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı kaydedildi. Terörle Mücadele Birimi, saldırının ABD Erbil Başkonsolosluğu binasını hedef aldığını ifade etti.
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