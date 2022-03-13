Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı

13 Mart 2022 Pazar, 09:38

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde gece saat 01.00'de patlama sesleri yankılandı.

IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’i hedef alan saldırıda 12 balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin Irak dışından, ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı kaydedildi. Terörle Mücadele Birimi, saldırının ABD Erbil Başkonsolosluğu binasını hedef aldığını ifade etti.