Son Dakika: İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı

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İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 12:00


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