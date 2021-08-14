Son dakika: Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:06

Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.

Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

YAŞANAN PANİK ANLARI AMATÖR KAMERADA - VİDEO











Habertürk canlı yayınına katılan DHA Muhabiri Mustafa Kanlı, uçakta 8 kişinin bulunduğunu aktardı.



UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA - VİDEO









DÜŞEN UÇAĞA İLİŞKİN RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta düşen Be-200 yangın söndürme uçağında 5 Rus askeri personelin ve 3 Türk temsilcinin olduğunu duyurdu.

Bakanlık, kazanın nedenlerinin tespiti için olay yerine bir heyet gönderildiğini bildirdi.



UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip.

Düşen uçak en son Temmuz ayında Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev almıştı.