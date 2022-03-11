Son dakika: THY 180 seferini iptal etti
THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.
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