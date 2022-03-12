Son dakika: THY 407 uçuşu iptal etti!
Türk Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.
THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.
THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti.
Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.
Video Haberler
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
- Zelenski'den 'Melitopol Belediye Başkanı' açıklaması
- Bağcılar’da çatı katında yangın!
- Son dakika: THY 407 uçuşu iptal etti!
- Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü
- Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı
- Koca’dan '14 Mart' konuşmasında dikkat çeken açıklama
- Rus tankları imha edildi
- İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!
- 'Onların zamlarından kafamız durdu'
En Çok Okunan Haberler
- Akşener, Saray'a ilişkin planını paylaştı
- Bursa'da zincirleme kaza
- Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı
- Zelenski'den 'Melitopol Belediye Başkanı' açıklaması
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
- Özer Hurmacı futbolu bıraktı
- Pink Floyd'dan 'Rusya' kararı
- Kılıçdaoğlu: 'Kesin Hesap Komisyonu kuracağız'
- ABD'li gezginin bisikleti Antalya'da çalındı
- İstanbul Havalimanı'nda seferler azaltıldı