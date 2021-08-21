Sosyal medya "Daire 16 Özay Kaya'yı" konuşuyor

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:53

Sokakta yaşayan köpeklerden rahatsız oldukları iddiasıyla belediyeyi arayanlara sinirlenen Özay Kaya isimli yurttaş, sosyal medyada viral oldu. Köpeğe sahip çıkan hayvansever yurttaşın, "Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkese söylüyorum. Daire 16 adım İbrahim Kaya" sözleriyle isyan ettiği anlar, Twitter'ın gündemine oturdu.

