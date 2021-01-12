Su kayağı yapan 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
ABD'nin Utah eyaletinde 6 aylık Rich Humphreys, dünya rekoru kırarak su kayağına yapan en genç kişi oldu. Bebeğin videosu sosyal medyadan milyonlarca kez izlenerek, viral oldu.
ABD'nin Utah eyaletinde 6 aylık Rich Humphreys adlı bebek su kayağı yapan en genç kişi olarak dünya rekoru kırdı. Rich Humphreys'in 6 aylık olmasına rağmen su kayağı yaptığı görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
Dünyada su kayağı yapan en genç kişi olarak rekor kıran bebeğe babasının eşlik ettiği görülürken, bir çok kullanıcı Rich'in ailesini "tehlikeli deneyiş" gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu. Rich Humphreys'in rekor denemesi görüntülerindeki rahat tavrı ise dikkat çekerken, görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlenerek 2020 yılınıın viral olan videolar listesine girdi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
Video Haberler
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
- Genç kadının arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Üsküdar’da görenleri hayrete düşüren çeşme
- Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu