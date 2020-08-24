Sulama ve içme suyunda altın aranacak

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:13

Hisardere Köyü, Pınarbaşı bölgesinde çınar ağaçlarının ve su kaynaklarının bulunduğu bölgede Gizem Madencilik Şirketi’nin altın arayacağı bildirildi. Su kaynaklarına zarar verilecek olmasına ve şirketin tabelalarını asırlık çınar ağaçlarına çivilemesine bölge halkı tepki gösterdi.

“ÇED BAŞVURUSU RAPORLARI YOK”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışlıoğlu, şirketin ÇED raporu başvurusu olmadığını söyledi. Kayışlıoğlu, “Ayrıntılı bilgi sahibi değiliz. Ancak, gördüğümüz kadarıyla burası cennetten bir köşe. Asırlık anıt çınar ağaçları var. Su kaynakları var. Köylüler için hayat kaynağı oluşturuyor. Yetkililere bu konuda sorduğumuz da şirketin herhangi bir ÇED raporu başvurusu olmadığını söylediler. Ama sondaj çalışmasıyla bir maden taraması yapıldığını öğrendik” dedi.

“KÖY YOK OLUR”

Hisardere Köyü Muhtarı Topçu, “Bu su bizim can damarımız. Burada dinamitle patlatmaların olacağı, alana iş makinelerin gireceği söyleniyor. Eğer böyle bir şey olursa bu su buradan yatak değiştirip kaçarsa bunun sorumlusu kim olacak. Hisardere köyü diye bir şey kalmaz. Yetkililerin müdahale etmesini istiyoruz” diye konuştu.