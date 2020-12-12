Süleyman Soylu TBMM'de protesto edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te HDP'li vekiller tarafından protestoya uğradı. Meclis'te tansiyonun yükselmesiyle birlikte AKP'li ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. CHP'liler araya girerek kavgayı engellemeye çalıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.
HDP'nin polis tarafından vurularak öldürülen Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kurkut'un polislere 'Kendimi patlatacağım' dediğini iddia etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK'ye yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını da paylaştı.
SOYLU OPERASYONU ANLATTI
Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16'larla operasyonun düzenlendiğini söyledi.
HDP'LİLER MASALARA VURARAK SOYLU'YU PROTESTO ETTİ
Bakan Soylu'nun düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP'li milletvekilleri protestoya başladı. Elleriyle masaları yumruklayan HDP'liler, Soylu'ya tepki gösterdi.
AKP'LİLER VE HDP'LİLER BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Meclis'te tansiyonun yükselmesiyle beraber AKP'liler ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü, araya CHP'li vekiller girdi.
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