Süleyman Soylu'dan Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak sözler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aralarının bozuk olduğu haberleri gündemde yer almıştı. Bir televizyon programında açıklama yapan Bakan Soylu, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Bütün yorgunluğumuza, yoğunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı'' dedi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı gerginlik olduğu iddiaları uzun süre konuşulmuştu. Bakan Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu, gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.
"ARAMIZDA BİR ŞEY OLMADI"
Bakan Soylu, aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Türkiye'nin iyi yetiştirdiği isimlerdendi. Görevden ayrıldıktan sonra kendisiyle henüz konuşmadım. Ailesiyle konuştum. Bütün yorgunluğumuza, yoğunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı. Ekonomide çizmek istediği yolda millilik ve yerlilik çizgisindeydi" şeklinde yanıt verdi.
En Çok Okunan Haberler
- Atay'dan Özalan'a: Boş yapma tam porsiyon AKP'li
- Tarafını seç hamlesi
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Önce genel başkanlıktan çekil
- Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya açık mektup
- RTÜK Başkanı Şahin'den Boğaziçi tehdidi
- ‘Ağrıdan uyuyamadık’
Video Haberler
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- Aile, havuzda gördükleri manzara karşısında şoke oldu
- Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu'ya yanıt
- Antalya'da şoke eden ölüm
- Radar cezası yiyen sürücü böyle teselli buldu
- Ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşın yeni kazanç kapısı
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- Market sahibinden İmamoğlu'na zor soru
- CHP'li Başarırı'dan çürük meyve-sebze tepkisi
- Yurttaşların imdadına beline kadar suya giren polis yeti