Süleyman Soylu'dan Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak sözler

03 Şubat 2021 Çarşamba, 17:22

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı gerginlik olduğu iddiaları uzun süre konuşulmuştu. Bakan Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu, gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ARAMIZDA BİR ŞEY OLMADI"

Bakan Soylu, aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Türkiye'nin iyi yetiştirdiği isimlerdendi. Görevden ayrıldıktan sonra kendisiyle henüz konuşmadım. Ailesiyle konuştum. Bütün yorgunluğumuza, yoğunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı. Ekonomide çizmek istediği yolda millilik ve yerlilik çizgisindeydi" şeklinde yanıt verdi.