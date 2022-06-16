Sultangazi'de 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
Sultangazi'de 7 yaşındaki çocuğu bulunduğu yerden uzaklaştırdığı iddia edilen kişi şikayet edildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
İstanbul Sultangazi'de, elindeki flütü nereden aldığını göstermesini istediği 7 yaşındaki çocuğu bulunduğu yerden uzaklaştırdığı iddia edilen kişi, market işletmecisinin dikkati sayesinde fark edildi. Kim olduğu sorulan kişi olay yerinden hızla uzaklaşırken, küçük çocuğun ailesi kimliği belirsiz kişiden şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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