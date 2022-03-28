Suriyeliler polis olabilecek mi? Bakanlık'tan açıklama geldi
Suriyelilerin polis teşkilatına katılma ihtimali, Türkiye'nin gündemine oturdu. Söz konusu iddia hakkında, İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri'nden açıklama geldi.
Türkiye gündeminde mültecilere yönelik tartışmalar sürüyor. Afganistan uyruklu mültecilerin Türkiye'ye dağınık göçü sonrasında dün ortaya atılan bir iddia Türkiye'nin gündemine oturdu.
Emekli emniyet müdürü Feramuz Erdin, Odatv'deki yazısında Suriyelilerin polis teşkilatına katılma ihtimaline yönelik iddialarda bulundu.
Erdin, şunları söyledi:
"Hükümetin,akla mantığa uymayan mülteci politikasının bir sonraki aşamasının özellikle Suriye kökenli vatandaşlık sahiplerini polis yapmak olacağı artık açıkça beklenebilir"
Erdin, bu çalışmanın kamuoyuyla henüz paylaşılmadığını söyleyerek, "Muhtemelen “kültür ve lisan” uyumunu sağlamak mazereti adı altında Suriyeli polis istihdamına çok yakında başlanacaktır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddialar sonrası Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü, İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği'ne ulaştı.
Bakanlık Basın Müşaviri; söz konusu iddiaları 'asılsız' diyerek yalanlarken, "Kimlerin nasıl, hangi şartlarda polis olabileceği ilgili mevzuatla belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
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