Survivor 2020 finalinde sosyal mesafe skandalı!

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:03

Koronavirüs vakasının 200 bini aştığı, ölü sayısının 5 bin 382 olduğu Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tüm uyarılarına rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz görüntüler gelmeye devam ediyor.

Dün akşam sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor 2020 finalinde yarışmacıların ve ailelerinin de bulunduğu alanda hiç kimsenin maske takmaması ve yan yana olması sosyal medyada büyük tepki çekti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: