Suyun yükselmesiyle mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselen Kahta Çayı'nda mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, HES barajı kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı’nın su seviyesi yükseldi. Tarihi Cendere Köprüsü’nde piknik yapmaya gelen vatandaşlar suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahsur kalan 14 vatandaşı kaldıkları yerden halat yardımı ile kurtardı. Hayati tehlikenin yaşanmadığı olay sonrası vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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