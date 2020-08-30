Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98’nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı için İstanbul’da resmi tören düzenlendi. Taksim Meydanı’ndaki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.
Sırasıyla Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk koyduğu tören, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.
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