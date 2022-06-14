Taksiyle düğün davetlilerinin arasına dalmıştı: Tutuklanmasına karar verildi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde katıldığı düğünden dışarı çıkarılınca ticari taksisini davetlilerin üzerine süren Kağan K. ve beraberindeki Kürşat K. tutuklandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbey TOKİ Konutları'nda, Ankara'dan akrabalarının düğününe gelen Kağan K. (35), diğer davetlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Düğün sahipleri, tartışmayı sonlandırıp alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. ile Makbule K. (46) ve Kürşat A.'yı (21) geldikleri 06 T 4580 plakalı ticari taksiye bindirip göndermek istedi. Kağan K., direksiyonuna geçtiği taksiyle bir anda düğün kalabalığının arasına daldı.
Kağan K., kaçmaya çalışırken de park halindeki otomobile çarptı. Taksinin daldığı kalabalığın içinde 5'i çocuk 17 kişi yaralandı. Düğündeki diğer kişiler de takside bulunan 3 kişiyi döverek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 20 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağan K. ve Kürşat A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilince polis ekibince gözaltına alındı.
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