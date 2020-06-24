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Tansiyon yükseldi! KKTC Meclisi'ne damga vuran diyalog

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde Turizm Bakanı Ünal Üstel'in görevden alınmasının ardından tartışma alevlendi. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman ile Başbakan Tatar'a arasındaki söz düellosu tartışmaya döndü.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 16:15


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