Taş boyama portreler sanatseverlerin beğenisini topluyor
Antalya'da yaşayan Ressam Hacer Doğan'ın, taş boyama tekniğiyle kendi atölyesinde yaptığı hediyelik portreler, sanatseverlerin beğenisini topluyor. Doğan, Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde yapılması beklenen Karma Sergi'ye, 'Çoğalıyoruz' isimli tuval üzeri akrilik resim çalışmalarıyla katılmaya hazırlanıyor.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ressam Hacer Doğan, akademik kariyerinin ortasında geçirdiği bisiklet kazası sonrası, sahilden topladığı taşlara yaptığı portrelerle sanatına tutundu.
Resim sanatının yanı sıra birçok dans okulunda eğitmen olarak da görev yaptığını belirten Doğan, bisiklet kazası sonucu taş boyamaya başlama sürecini şöyle anlattı:
"1998'den beri dans ekiplerinde çalısıyordum ve geçirdiğim bisiklet kazası sonucu diz kapağım kırıldı. Bu benim icin cok travmatik bir sürecti. 3 ay ayağımın alçılı olarak kaldığı süreçte, yakın çevrem beni deniz kenarına götürdüklerinde minik taşlar toplamaya başladım. Başlangıçta eski-yeni ojeler ile ojenin kendi fırçası ve detaylar icin kürdan kullanarak basit figürler veya mandala yapıyordum. Sonra portre denedim ancak neden boyayla yapmıyorum diye düşünüp malzememi suluboya ve akrilik boyaya çevirerek portrelere yoğunlaştım. Ürettikçe ağrılarımı unutuyordum, taş boyama bana adeta terapi gibi gelmeye başladı. Rahatsızlığım hafifledikten sonra bir yakınımın tavsiyesiyle bu resimli taşları, hem belediye tarafından açılan standlarda hem de 'hacerdogan.paintings' Instagram hesabım üzerinden seyire ve satışa sundum."
DOĞAÇLAMA DANS VE RESİM
Yaptığı tablolarla, Antalya ve İstanbul'da çeşitli sergilere katıldığını belirten Doğan, ayrıca kişisel sergi ve festival etkinliklerinde farklı dans grupları eşliğinde, action painting tekniği ile doğaçlama resim ve dans performansları yaptığını söyledi.
ZORLU AMA KEYİFLİ
Taş boyamadan keyif aldığını belirten Doğan, sanatıyla ilgili şunları anlattı:
"Taş boyama workshopları ile insanlarla etkileşim içinde güzel deneyimler edindim. Doğal bir deniz taşına, direkt çizim haricinde mandala ve dekopaj (transfer resim) yöntemi de uygulanabilir. Direkt çizerek çalışmak hem daha zorlu hem de daha keyifli. Daha çok bu yönde çalışmayı tercih ediyorum ve bu sürecin video çekimlerini Instagram hesabımda (hacerdogan.paintings) paylaşıyorum."
"ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"
Antalya Büyükşehir ve Konyaaltı Belediyesi bünyesinde yetişkinlere ve çocuklara İngilizce ve dans dersleri verdiğini söyleyen Doğan, "Yaptığım taş portrelerle ilgili çok güzel tepkiler alıyorum. Farklı ve kalıcı bir hediye üretmek , şaşırtmak güzel. Özellikle , derste çocuklara ödül hediyesi olarak verdiğimde yüzlerinde sevinci görmek beni de çok mutlu ediyor. Sanatımı gören insanların, 'ekmeğini taştan çıkarıyorsun' diye espri yapmaları ise beni gülümsetiyor" dedi.
DOĞAN, AYDIN KANZA SANAT GALERİ'NDEKİ SERGİ İÇİN HAZIRLANIYOR
Öte yandan Doğan, Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde yapılması beklenen Karma Sergi'ye, 'Çoğalıyoruz' isimli tuval üzeri akrilik resim çalışmalarıyla katılacağını ifade etti.
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