Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye başvurdu
Karabük’te yedikleri ekmek arası tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesi ile 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük’te 17 günlük tam kapanmanın ardından yeniden açılan dönerciden, dün akşam saatlerinde ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi mide bulantısı ve ağrı şikayetleri sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Ekmek arası tavuk döner yedikleri tespit edilen 9 kişinin tedavileri yapılarak taburcu edilirken, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından dönerciden alınan numuneler ise Bolu’ya tahlile gönderildi.
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