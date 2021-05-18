Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye başvurdu

18 Mayıs 2021 Salı, 13:24

Karabük’te 17 günlük tam kapanmanın ardından yeniden açılan dönerciden, dün akşam saatlerinde ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi mide bulantısı ve ağrı şikayetleri sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Ekmek arası tavuk döner yedikleri tespit edilen 9 kişinin tedavileri yapılarak taburcu edilirken, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından dönerciden alınan numuneler ise Bolu’ya tahlile gönderildi.