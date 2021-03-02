Tayland'da yürüyüşe çıkan kadın milyonluk balina kusmuğu buldu
Tayland'da sahilde bulunan evinin yakınlında yürüyüş yapan bir kadın, balina kusmuğu buldu. Balina kusmuğunun 185 bin sterlin (1 milyon 877 bin TL) değerinde olabileceği ifade edildi.
Tayland'ın Nakhon Si Thammarat ilind sahilde bulunan evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan Siriporn Niamrin (49), su kenarında büyük bir cisim gördü. Cismi inceleyen Niamrin, bunun bir balina kusmuğu olabileceğinin farkına varınca onu alarak evine götürdü. Bulduğu cismi komşularına gösteren Niamrin, cismin ambergis olarak da bilinen oldukça nadir görülen balina kusmuğu olduğunu anladı.
YİNE DE UZMANLARIN TEYİT ETMESİ GEREKİYORY
erel medya, parfüm endüstrisinde kullanılan ve oldukça nadir olan balina kusmuğunun gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğini yazdı. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Niamrin, "Böylesine büyük bir parça bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım bana para getirir. Evimde güvende tutuyorum ve yerel belediyeden kontrol etmeleri için gelip bakmalarını istedim" ifadelerine yer verildi.
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