Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Türkiye’de kaçak yollarla toplamanın cezasının 109 bin 503 TL olduğu ’beyaz altın’ salebin kilogramının tazesi 300, tozunun bin 800 TL’den satılmasıyla serbest olan izinli üretime her geçen gün ilgi artıyor. Mersin’de geçen yıl deneme amaçlı dikilen bu yıl ise 28 üreticinin ekimini yaptığı salepte hasat başladı.
Her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiği Mersin’de zaman zaman tropikal meyvelerin dışında nesli yok olma tehlikesi altında olan ürünler de toprakla buluşturuluyor. Bu ürünlerden biri olan ve doğal ortamlarda yetişenin toplamasının cezasının 109 bin 503 TL olduğu salebi bu sene 28 üretici dikti.
Geçen yıl deneme amaçlı yapılan bu yıl ise 28 üreticinin diktiği salepler yetişerek hasadı yapılmaya başlandı. Üreticisine kilogramda tazeyken 300 TL, kurutulup toz halinde getirildiğinde ise bin 800 TL’ye kadar kazanç sağlaması ise yüzleri güldürüyor.
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