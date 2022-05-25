Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:40

Her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiği Mersin’de zaman zaman tropikal meyvelerin dışında nesli yok olma tehlikesi altında olan ürünler de toprakla buluşturuluyor. Bu ürünlerden biri olan ve doğal ortamlarda yetişenin toplamasının cezasının 109 bin 503 TL olduğu salebi bu sene 28 üretici dikti.

Geçen yıl deneme amaçlı yapılan bu yıl ise 28 üreticinin diktiği salepler yetişerek hasadı yapılmaya başlandı. Üreticisine kilogramda tazeyken 300 TL, kurutulup toz halinde getirildiğinde ise bin 800 TL’ye kadar kazanç sağlaması ise yüzleri güldürüyor.

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