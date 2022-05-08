Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın

08 Mayıs 2022 Pazar, 17:34

Yangın, saat 14.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

Fabrikanın tasarım ve model üretimi merkezinden dumanların yükseldiğini gören personel, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.



