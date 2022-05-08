Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir döküm fabrikasının tasarım ve model üretimi merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.
Fabrikanın tasarım ve model üretimi merkezinden dumanların yükseldiğini gören personel, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.
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