Tekirdağ’da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde karayolunda gece saatlerinde yayan ilerleyen kimliği belirsiz bir kişi tırın altında kalarak yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 09:48

Kaza, saat 22.00 sıralarında Malkara-Keşan D110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Karayolunda yaya olarak gezen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre A.S. (62) idaresindeki 34 EGC 489 plakalı tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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