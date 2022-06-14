Telefon dolandırıcılarının serveti: Benzin istasyonu, lüks araçlar, milyonluk evler

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İstanbul polisi dev bir operasyona imza attı. 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, dolandırıcıların telefonla aradıkları bir kişiden 50 milyon lira, başka bir kişiden 1 milyon dolar vurgun yaptıkları belirlendi.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 14:03

İstanbul'da telefonla aradıkları kişilere kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, N.K (52) ile C.A (40) isimli şahısları kandırdı.

Mağdurlardan N.K. (52) isimli şahsın dolandırıcılara 6 ay boyunca 50 milyon lira, C.A. (40) isimli şahsın ise 1 ay boyunca 1 milyon dolar kaptırdığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, farklı tarihlerde kendilerini savcı, polis olarak tanıtan şahıslarca “kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız operasyon bitene kadar bize yardımcı olacaksınız ve kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin bizde Merkez Bankasına yatıracağız, daha sonra tekrar size iade edeceğiz” söylemlerini kullanarak kurbanlarını ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyon başlattı.

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