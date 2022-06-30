TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle yol 2 saat kapalı kalırken, trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı bir oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı.
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