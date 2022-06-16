Temel Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması: Koalisyon protokolü hazırlanıyor

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6'lı masanın bir araya gelmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçime giderken bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 17:14

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tv42 ve TV5 ekranlarına konuk oldu. Karamollaoğlu, 6'lı masaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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