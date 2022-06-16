Temel Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması: Koalisyon protokolü hazırlanıyor
6'lı masanın bir araya gelmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçime giderken bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tv42 ve TV5 ekranlarına konuk oldu. Karamollaoğlu, 6'lı masaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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