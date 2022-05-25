Temizlik işçisinin ihbarda bulunduğu meyve bahçesindeki yangın söndürüldü
Temizlik işçisinin ihbarda bulunduğu meyve bahçesindeki yangın söndürüldü
Tarsus ilçesinde temizlik işçisinin farkedip, ihbarda bulunduğu meyve bahçesi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Hasanağa Mahallesi’nde çöp almaya giden Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzaktan dumanların yükseldiğini gördü. Araç şoförü Recep Ballı, hızla dumanın yükseldiğini bölgeye hareket etti. Sazlık bölgede başlayan yangın narenciye ve nektarın bahçesine ulaştığını gören Ballı, durumu itfaiyeye bildirdi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden temizlik işçileri, yangın söndürmekte başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 100 adet zeytin, nektarı ve narenciye ağacının olduğu alan yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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