Tepki çeken 10 Kasım töreni: Vali geç kaldı, AKP’li Başkan son anda yetişti

10 Kasım 2020 Salı, 13:26

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümünde ülkenin tüm illerinde olduğu gibi Samsun’da da Atatürk Anıtı’nda anma programı düzenlendi. Ancak törenlere ciddiyetsizlik damga vurdu.

Programa göre sabah saat 09.00’da anıta çelenk konulmasıyla başlayacak olan törenlere Vali Zülkif Dağlı geç kalırken, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve diğer daire amirleri ile STK temsilcileri ve vatandaşlar yağmur altında bekledi. AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise vaktinde gelemedi.

Tören Vali Dağlı’nın geç kalması nedeniyle geç başlayınca karışıklık yaşandı. Vali Dağlı anıta çelengi sunup yerine geçtiği sırada saatler 09.05’i gösterince sirenler ve kornalar çalmaya başladı.

SAYGI DURUŞU SIRASINDA ANONS

Bu sırada herkes hareketsiz bir şekilde saygı duruşuna geçerken program sunucusu Garnizon Komutanlığı’nın çelenginin konulması anonsunu yaptı. Garnizon Komutanı Camcı son ana kadar hareketsiz kalmasına rağmen, siren sesleri arasında anıta çelenk koydu.

Bu sırada bazı yurttaşlar, saygı duruşunda bulunulması gerektiğini söyledi. Ancak çelenk sunumu gerçekleştiren Garnizon Komutanı yerine geçerek saygı duruşuna devam etti. Sirenlerin bitmesinin ardından alanda ikinci kez Vali Dağlı’nın talimatıyla siren çalınarak saygı duruşuna bulunuldu.

Kargaşanın yaşandığı törende iki kez saygı duruşunda bulunulmasına rağmen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca tören alanına geldi. Daha sonra Vali Dağlı, konuşmasını yaptı ve protokol üyeleri anıt önünde fotoğraf çektirdi. Protokol üyeleri daha sonra Gazi Müzesini ziyaret etti.

Kaynak: Sözcü

SAMSUN VALİLİĞİNDEN 10 KASIM TÖRENİ AÇIKLAMASI:

Samsun Valiliğinden, kentteki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamındaki programa ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Samsun'da düzenlenen çelenk sunma töreninden sonra bazı basın yayın organlarında "10 Kasım törenine Vali geç kaldı, Belediye Başkanı son anda yetişti" şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine Valimizin geç kaldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Valimiz Zülkif Dağlı tören alanına zamanında gelmiştir. Sayın Valimiz ve Garnizon Komutanı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşu için sirenler çalmış olup, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'mız okunarak şanlı bayrağımız göndere çekilmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının akabinde Vali tarafından Anıt Şeref Defteri imzalanarak okunmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelengi de saygı duruşundan sonra Atatürk Anıtı'na sunulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımıyla mutat ve kurallara uygun olarak ifa edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



