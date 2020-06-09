Termik santral protestosuna kaymakamdan tehdit: 'Bütün askerleri oraya yığarız'
Termik santrallere getirilen baca filtresi takma zorunluluğu nedeniyle kapatılan Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Çelikler Tunçbilek Termik Santrali, yeniden faaliyete başladı. Yeniden açılan santral yurttaşlar tarafından protesto edildi. Tavşanlı Kaymakamının, “Bu gece de protesto olursa herkese sosyal mesafe ihlalinden para cezası keseriz, bütün askerleri oraya yığarız” dediği iddia edildi.
Baca filtresi takma zorunluluğu nedeniyle kapatılan Kütahya’daki Çelikler Tunçbilek Termik Santrali yeniden faaliyete geçti ancak yurttaşlar santralden kirlilik yayıldığını gerekçesiyle eylem yaptı. Eczacı Rezzan Karakaya, santralin 2 gündür deneme yaptığını ve baca filtresi olmadığını söyleyerek, “Gece karanlığında denemeler yapıyor ama sabahleyin bir şey yok. Yine her yerimiz kül olacak. Dumanından genzimiz yanıyor” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise santralin baca filtresinin mevzuata uygun hale getirildiğini açıklamıştı.
'BÜTÜN ASKERLERİ ORAYA YIĞARIZ'
Tavşanlı Kaymakamı’nın protestolara karşı “Bu gece de protesto olursa herkese sosyal mesafe ihlalinden para cezası keseriz, bütün askerleri oraya yığarız” dediğini aktaran Karakaya, “Gidenlerin çoğu kadın ve hepsinin küçük çocukları var. Şimdi biz tehdit altındayız” ifadelerini kullandı. Karakaya santrale karşı mücadele etmeye devam edeceklerini ekledi.
'MEVZUATA UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ise kapatılan santrallere ilişkin şunları söylemişti:
"Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir"
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