Terör örgütü Taliban bayrağı Ayasofya’da açıldı
İstanbul Zeytinburnu sahilinde önceki gün bir grup Afgan göçmen tarafından terör örgütü Taliban bayrağının açılmasının ardından Ayasofya’da da Taliban bayrağının açıldı. Yerel kıyafetli grup tarafından Ayasofya'ya sokulan flamanın etrafında toplanan kalabalık camiye çevrilen mekanda tekbir getirerek çeşitli sloganlar attı.
Görüntülerde, grubun Taliban örgütü tarafından kullanılan ‘Tevhid bayrağı’ tuttuğu, bayrağın alt kısmında ise ‘Afganistan İslam Emirliği’ yazılı olduğu görülüyor.
‘Tevhid bayrağı’ üzerinde, Müslümanlık inancında “Allah’tan başka Tanrı yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” anlamına gelen “La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah” sözleri yazılı olsa da, sözlerin beyaz zemin üzerine siyah yazıyla yazılı versiyonunun Taliban tarafından örgüt bayrağı olarak kullanıldığı biliniyor.
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