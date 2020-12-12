Törende dikkat çeken anlar... Erdoğan: Makas yok mu? Pakdemirli: Buton var
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla bağlandığı Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile makas, su ve maske konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşadı.
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