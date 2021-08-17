Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı

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Bursa'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. Bu anlar, tesadüfen video kaydı alan bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)
17 Ağustos 2021 Salı, 09:50

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Caddesi Kültürpark Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yoğun trafikte makas atarak ilerleyen motosikletli sürücü, en sol şeritten hatalı sollama yaparak en sağ şeride geçti. Bu sırada önünde seyir halinde olan otomobili fark etmeyen sürücü, otomobile arkadan çarptı. Taklalar atan motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaralı motosiklet sürücüsünü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feci kaza, bu sırada başka bir otomobilin içerisinden tesadüfen video kaydı yapan yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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