Otomobille çarpışan motosiklette böyle uçtular: 2 yaralı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 12:04

Kaza saat 09.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücü Savaş S. (41) yönetimindeki 16 KOH 55 plakalı otomobil yol üzerinden manevra yaptığı sırada, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Semih K. (21) yönetimindeki 16 AOZ 884 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı Ömer H.(18) havalanarak yere düştü. 2 genç te yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarında otomobil ile çarpışan gençlerin havalanarak yere düştükleri görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.