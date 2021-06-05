Trafikte sizin de başınıza gelebilir

05 Haziran 2021 Cumartesi, 09:49

Tekstil firması sahibi Mehmet Tunç'a şehrin en kalabalık caddesinde makas attığı gerekçesiyle bin 228 lira ceza geldi. Gelen cezayı inceleyen Tunç, cezanın açıklamasını okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadı. Cezanın, Bursa'nın en işlek caddesinde ve trafiğin en yoğun olduğu saatte trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten geldiğini gördü. O saatte cezanın yazıldığı caddede trafiğin yoğun olduğunu ve makas atma imkanın olmadığını belirten vatandaş, soluğu Avukat Aylin Doğan'ın yanında aldı. Cezanın bir fahrî trafik müfettişi tarafından yazıldığı belirlendi.

Hemen cezanın iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Cezayı yazan fahrî trafik müfettişinin fotoğraflı ve görüntülü delil sunamaması üzerine ceza Sulh Ceza Hakimliği'nce iptâl edildi.

Müvekkiline yazılan haksız cezanın iptâl edildiğini ifade eden Avukat Aylin Doğan, "Müvekkilimiz bize başvuru yaptı. Cezanın tanzim edildiği yer, Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu yer. Müvekkilim, bu saatte burada trafiği tehlikeye düşürecek bir hareket yapmasının imkânsız olduğunu belirtti. Biz de sulh ceza hakimliğine cezanın iptâli için müracaatta bulunduk ve bu kararın hukuka aykırı olduğunu söyledik. Fahrî trafik müfettişi tarafından düzenlenen cezada herhangi bir video ve fotoğrafın delil olarak sunulmadığını belirttik. Konuyu değerlendiren sulh ceza hakimi iddialarımızı haklı buldu ve bin 228 liralık cezayı iptâl etti" dedi.