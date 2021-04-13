Trafikte skandal görüntüler! Drone'a böyle yakalandı
Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücü, polis ekipleri tarafından drone ile yapılan denetim sırasında tespit edilerek yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Başakşehir Ispartakule Viyadük çıkışında drone ile denetim yaptı. Denetim sırasında emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü de drone'ye yakalandı. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından çevrilen sürücüye para cezası kesildi. Bu arada denetimde trafik kurallarını ihlal eden 17 sürücüye toplam 15 bin lira para cezası kesilirken 2 araç da trafikten men edildi.
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