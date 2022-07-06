Trafikte tehlikeli yolculuk

Abone Ol google-news

Nevşehir’de motosikletini taşımak için aracının kapısı açık bir şekilde ilerleyen araç tehlike oluşturdu.

İHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:29

Doktor Ahmet Sadık Caddesi üzerinde motosikletini taşımak için aracının kapısını açık bırakan ve o şekilde trafikte seyreden şahsı görenler şaşırdı.

Trafiği tehlikeye düşürerek ilerleyen sürücü, vatandaşların uyarılarına da aldırış etmedi.

Şehir içerisinde tehlikeli bir şekilde kilometrelerde yol alan araç, daha sonra gözden kayboldu.

Nevşehir otomobil motosiklet Yolculuk tehlikeli yolculuk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler