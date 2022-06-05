Tribün liderine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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İzmir’de futbol takımı Karşıyaka'nın tribün lideri Metin Arslan'ın (Dobo Metin) bulunduğu otomobile uzun namlulu silahlara ateş açıldı.

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 10:30

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, otomobille Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

İzmir Tribün tribün lideri Metin Arslan silah

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