Tribün liderine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir’de futbol takımı Karşıyaka'nın tribün lideri Metin Arslan'ın (Dobo Metin) bulunduğu otomobile uzun namlulu silahlara ateş açıldı.
Olay, dün saat 23.15 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, otomobille Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.
Video Haberler
- 'Beni asla susturamazlar'
- Erdoğan bu kez 'camilerimiz yakıldı' dedi
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi
- Balıkların 'ölüm göçü'
- O anlar saniye saniye kamerada
- İzmir'de oksijen tükendi, balıklar öldü
- 6 saatte kontrol altına alındı
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- Araçla sıkıştırarak öldürmüştü: 2 kez müebbet isteniyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- Pique ve Shakira cephesinden ilk açıklama
- İşte iktidarın izleyeceği yol
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- 'Yetiştirip köle gibi kullanmak istiyorlar'