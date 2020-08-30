TRT spikeri canlı yayında böyle bayıldı
TRT Haber’in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, spiker Nilgün Balkaç yüksek sıcaklık nedeniyle yayın sırasında baygınlık geçirdi.
Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için TRT Haber de saatler süren bir özel yayın yaptı.
Büyük Zafer’in 98. yıl dönümü kutlamaları, canlı bağlantılar ve özel konuklarla Büyük Taaruz’un Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı ve idare edildiği Kocatepe’den 5 saatin üzerinde kesintisiz yayına imza attı.
Engebeli arazide, yüksek sıcaklık ve zorlu şartlar nedeniyle TRT Haber Spikeri deneyimli haberci Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi. “Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada sıcak bir hava var” derken baygınlık geçiren Balkaç, kendine geldikten sonra yayını sürdürmeye devam etti.
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