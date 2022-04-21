TÜGVA binasına bombalı saldırı!
Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın bulunduğu binada patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada binanın camları kırıldı. Patlamanın bomba nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.
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