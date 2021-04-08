Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu

08 Nisan 2021 Perşembe, 15:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in paylaştığı, belediye otobüsüne binen sokak köpeği ile yolcuların sevecen yaklaşımını yer aldığı 33 saniyelik video, sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Sokak hayvanları konusundaki duyarlılığı ile bilinen Başkan Soyer, görüntünün altında, "Günlük ortalama 400.000 yolcuya hizmet eden otobüslerimiz dün 400.001 yolcuya hizmet etti” mesajına da yer verdi.