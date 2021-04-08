Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, belediye otobüsüne binen bir sokak köpeğinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. "Otobüslerimiz dün 400.001 yolcuya hizmet etti” diyen Soyer, sokak hayvanları konusunda duyarlılık mesajı verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in paylaştığı, belediye otobüsüne binen sokak köpeği ile yolcuların sevecen yaklaşımını yer aldığı 33 saniyelik video, sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Sokak hayvanları konusundaki duyarlılığı ile bilinen Başkan Soyer, görüntünün altında, "Günlük ortalama 400.000 yolcuya hizmet eden otobüslerimiz dün 400.001 yolcuya hizmet etti” mesajına da yer verdi.
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