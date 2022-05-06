Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
'Baharın habercisi' olarak kabul edilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nin ikinci gününde, Romanlar ile Edirne’ye gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Yüzünü nehir suyuyla yıkayanlar, dileklerini dileyip, geleneği yerine getirmenin mutluluğuyla alandan ayrıldı.
Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi Kakava Hıdırıllez Şenlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından, halkın yoğun ilgisiyle kutlandı. Türkiye'nin hemen her yerinden binlerce kişinin turlarla geldiği şenlikler, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde 5 Mayıs akşamı dev ateşin yakılmasıyla başladı.
DİLEKLERİ SUYA BIRAKTILAR
Romanlarla kentte gelen yerli ve yabancı binlerce kişi, alanda sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi. Tunca Nehri'nin geçtiği bölgedeki şenliklerde, yüzünü nehirde yıkayanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı. Ardından kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğuyla evlerinin yolunu tuttu.
Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte, dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının bitmesini dileyenlerin de dilek ağacına maskelerini bağladığı görüldü.
"DÜNYANIN ÖRNEK MİLLETİ BİZİZ"
Etkinliğe katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Tunca Nehri'ne çelenk bıraktı. Gazetecilere konuşan Vali Ekrem Canalp, "Dünyada sabahın beş buçuğunda festival yapan tek millet Türk milleti, bu saatte festival organize eden de Edirne olarak biziz. Dünyanın örnek devleti de biziz, dünyanın örnek milleti de biziz" dedi.
Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kakava Hıdırellez'in tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.
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