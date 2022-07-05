Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk: 'Laboratuvarların büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz'

05 Temmuz 2022 Salı, 11:50

Bilim insanlarının işbirliğiyle yürütülen bir proje kapsamında, diz, kalça, omuz gibi eklemlerde bulunan hasarlı kıkırdak doku yerine kullanılabilen biyomalzemelerin standarda uygun olup olmadığını daha ucuz ve kısa sürede belirleyen biyotribometre cihazı geliştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kanca ve Doç. Dr. Erdoğan Kanca’nın, geliştirdiği biyotribometre cihazın Türkiye’de bir ilk olduğu belirtildi.

Yusuf Kanca, yaptığı açıklamada, eklem rahatsızlığı bulunan insanlar için hasarlı kıkırdak yerine kullanılan biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansına dair verilerin elde edilmesinde yapılan testlerin standartlara uygun olmasının büyük önem arz ettiğini, ancak Türkiye’de söz konusu verilerin geleneksel test cihazları ile elde edilebildiğini söyledi.