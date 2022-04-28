Türkiye’de gerçekleşen esir takasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD ve Rusya dün Türkiye'de tutuklu takası gerçekleştirdi. Filmleri aratmayan takasa ait ilk görüntüler yayınlandı. ABD, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin iş birliği ile gerçekleşen' operasyon için Türkiye'ye teşekkür etti.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, uluslararası basının gündemi Rusya ve ABD ile arasında gerçekleşen esir takası. ABD ve Rusya arasındaki gerilim, Ukrayna işgali sonrası tırmanırken, gözler bu takasa çevrilmişti.
Sözcü'de yer alan habere göre, Soğuk Savaş günlerini aratmayan takas ise Türkiye’de gerçekleşti. Rusya'da tutuklu olan ABD’li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed ABD'de hapis cezası verilen Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile takas edildi.
O ana ait görüntüler ise ilk kez yayınlandı. Görüntülerde, uyuşturucu satıcısı olduğu için tutuklanan Rus pilot Konstantin Yaroshenko’nun yüzü blurlu olan güvenlik personeli eşliğinde bir Amerikan özel jetinden indiği görülüyor. 2019’da Moskova polisine saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Reed de aynı şekilde Rus yetkililerin yanında bekliyor.
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