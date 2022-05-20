Türkiye’nin en pahalı Tofaşı, 1991 model araç 250 bin liraya satıldı
Türkiye’nin en pahalı Tofaş arabası Kırıkkale’de satıldı. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu.
Türkiye’nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Tofaş’ın Doğan L model otomobili rekor fiyattan satıldı. Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta fabrikadan çıktığı gibi duran otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu. Araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş ve günümüzde ise eşine nadir rastlanan 7 bin 779 kilometredeki 1991 model otomobil, 24 yıldır trafiğe çıkartılmıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuldu.
Ankara’da galericilik yapan Sedat Oymak, 250 bin liradan satın aldığı otomobilini koleksiyonunda sergileyeceğini söyledi.
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